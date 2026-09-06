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Камилла Нелюбова упала в произвольной программе на Кубке Kinoshita Group в Японии

Камилла Нелюбова упала в произвольной программе на Кубке Kinoshita Group в Японии
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Российская фигуристка Камилла Нелюбова выступила с произвольной программой на турнире в Японии Kinoshita Group Cup – 2026. За произвольную программу Нелюбова получила 125,26 балла и 201,34 балла в сумме с короткой. Камилла занимает третье промежуточное место на соревнованиях.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

Нелюбова представила произвольную программу на музыку Dark Sanctuary La rencontre fatale в исполнении молдавской скрипачки Русанды Панфили. Во время проката россиянка выполнила тройной флип, тройной тулуп, каскад тройной флип – два двойных акселя, тройной лутц, допустив при этом падение на каскаде тройной лутц – тройной тулуп. Также Нелюбова сорвала единственный элемент ультра-си в своей программе – тройной аксель.

Турнир Kinoshita Group Cup – 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе во всех видах.

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