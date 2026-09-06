Камилла Нелюбова упала в произвольной программе на Кубке Kinoshita Group в Японии

Российская фигуристка Камилла Нелюбова выступила с произвольной программой на турнире в Японии Kinoshita Group Cup – 2026. За произвольную программу Нелюбова получила 125,26 балла и 201,34 балла в сумме с короткой. Камилла занимает третье промежуточное место на соревнованиях.

Нелюбова представила произвольную программу на музыку Dark Sanctuary La rencontre fatale в исполнении молдавской скрипачки Русанды Панфили. Во время проката россиянка выполнила тройной флип, тройной тулуп, каскад тройной флип – два двойных акселя, тройной лутц, допустив при этом падение на каскаде тройной лутц – тройной тулуп. Также Нелюбова сорвала единственный элемент ультра-си в своей программе – тройной аксель.

Турнир Kinoshita Group Cup – 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе во всех видах.