Александра Трусова чисто откатала ПП и захватила лидерство на турнире в Японии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) выступила с произвольной программой на турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио (Япония). Трусова получила за свой прокат 146,14 балла и набрала 221,06 баллов в сумме короткой и произвольной программ. Это позволило ей занять промежуточное первое место.

Трусова представила свою произвольную программу, поставленную под саундтрек из сериала «Очень странные дела». Во время проката Александра выполнила четверной лутц, тройной тулуп, тройной сальхов, а также два двойных акселя, один из которых в каскаде с тройной лутц – тройной сальхов.

Турнир Kinoshita Group Cup – 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе во всех видах.