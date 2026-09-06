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Александра Трусова чисто откатала ПП и захватила лидерство на турнире в Японии

Александра Трусова чисто откатала ПП и захватила лидерство на турнире в Японии
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) выступила с произвольной программой на турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио (Япония). Трусова получила за свой прокат 146,14 балла и набрала 221,06 баллов в сумме короткой и произвольной программ. Это позволило ей занять промежуточное первое место.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

Трусова представила свою произвольную программу, поставленную под саундтрек из сериала «Очень странные дела». Во время проката Александра выполнила четверной лутц, тройной тулуп, тройной сальхов, а также два двойных акселя, один из которых в каскаде с тройной лутц – тройной сальхов.

Турнир Kinoshita Group Cup – 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе во всех видах.

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