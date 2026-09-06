Трусова чисто исполнила четверной лутц на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) чисто исполнила четверной прыжок в произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. За прокат спортсменка получила 221,06 балла и заняла промежуточное первое место.

В своей программе фигуристка прыгнула четверной лутц. Перед прокатом спортсменка сказала своему тренеру Этери Тутберидзе, что ей непростительно не исполнить квад на соревновании.

Ранее Трусова чисто откатала короткую программу, исполнив все прыжки и получив от судей 74,92 балла.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают на нём в нейтральном статусе во всех видах.

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