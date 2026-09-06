Трусова поделилась впечатлениями после ПП на Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) прокомментировала исполнение своей произвольной программы на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Слова фигуристки попали в трансляцию «Челленджера». Трусова получила за свой прокат 146,14 балла и набрала 221,06 балла в сумме короткой и произвольной программ. Это позволило ей занять промежуточное первое место.

«Я старалась очень… Осталось отъехать программу всё-таки. Отпрыгать — отпрыгала», — сказала Трусова после проката своему тренеру Этери Тутберидзе.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе во всех видах.