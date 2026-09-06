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Трусова — первая фигуристка, приземлившая квад после родов на международном старте

Трусова — первая фигуристка, приземлившая квад после родов на международном старте
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) установила уникальное достижение в женском одиночном катании.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

Сегодня, 6 сентября, на международном турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, Трусова чисто исполнила четверной лутц. Александра стала первой в истории фигуристкой, которой удалось приземлить четверной прыжок на международных соревнованиях после рождения ребёнка.

Трусова замужем за фигуристом Макаром Игнатовым с августа 2024 года. Летом 2025-го у пары родился сын Михаил. Он приехал вместе с мамой в Японию.

Отметим, что, в принципе, после родов на международную арену возвращалась только Мики Андо.

Турнир серии «Челленджер» проходит в Японии на ледовой арене Tokyo Tatsumi Ice в Токио (район Кото), которая была создана на базе инфраструктуры бывшего Международного плавательного центра Тацуми и открыта в сентябре 2025 года. Вместимость арены — 5000 зрителей. Турнир состоится с 4 по 6 сентября.

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