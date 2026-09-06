Трусова завоевала серебро на Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Фролова — с бронзой

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) завоевала серебряную медаль на турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио (Япония). Трусова завершила соревнования, набрав 221,06 балла. В произвольной программе ей удалось приземлить четверной лутц.

Победу на турнире одержала японская фигуристка Мао Симада (с тройным акселем и четверным тулупом), которая набрала 231,32 балла, замкнула тройку призёров ещё одна российская фигуристка Анна Фролова с результатом 207,86 балла. Камилла Нелюбова заняла пятое место на турнире, набрав 201,34 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Kinoshita Group Cup – 2026. Произвольная программа, женщины:

1. Мао Симада (Япония) – 231,32.

2. Александра Трусова (Россия) – 221,06.

3. Анна Фролова (Россия) – 207,86.

...

5. Камилла Нелюбова (Россия) – 201,34.