Фролова обошла бронзового призёра ОИ-2026 на 0,14 балла на турнире в Японии

Российская фигуристка Анна Фролова обошла бронзового призёра Олимпийских игр — 2026 в Милане японскую фигуристку Ами Накаи на 0,14 балла. Фролова получила бронзу с итоговым результатом 207,86 балла. Результат японки — 207,72.

Серебро турнира досталось Александре Трусовой (Игнатовой) с результатом 221,06 балла. Золото завоевала японская фигуристка Мао Симада — 231.32.

Напомним, последним международным стартом Анны Фроловой были юношеские Олимпийские игры — 2020, где фигуристка также получила бронзу.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах.