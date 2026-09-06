Фролова обошла бронзового призёра ОИ-2026 на 0,14 балла на турнире в Японии
Российская фигуристка Анна Фролова обошла бронзового призёра Олимпийских игр — 2026 в Милане японскую фигуристку Ами Накаи на 0,14 балла. Фролова получила бронзу с итоговым результатом 207,86 балла. Результат японки — 207,72.
Серебро турнира досталось Александре Трусовой (Игнатовой) с результатом 221,06 балла. Золото завоевала японская фигуристка Мао Симада — 231.32.
Напомним, последним международным стартом Анны Фроловой были юношеские Олимпийские игры — 2020, где фигуристка также получила бронзу.
Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах.
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