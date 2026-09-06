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Фролова обошла бронзового призёра ОИ-2026 на 0,14 балла на турнире в Японии

Фролова обошла бронзового призёра ОИ-2026 на 0,14 балла на турнире в Японии
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Российская фигуристка Анна Фролова обошла бронзового призёра Олимпийских игр — 2026 в Милане японскую фигуристку Ами Накаи на 0,14 балла. Фролова получила бронзу с итоговым результатом 207,86 балла. Результат японки — 207,72.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

Серебро турнира досталось Александре Трусовой (Игнатовой) с результатом 221,06 балла. Золото завоевала японская фигуристка Мао Симада — 231.32.

Напомним, последним международным стартом Анны Фроловой были юношеские Олимпийские игры — 2020, где фигуристка также получила бронзу.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах.

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