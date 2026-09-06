Александра Трусова завоевала медаль на первом международном старте после возвращения

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) завоевала медаль на первом международном старте после возвращения. Ранее Трусова стала серебряным призёром турнира Kinoshita Group Cup – 2026 в Японии, набрав 221,06 балла в сумме короткой и произвольной программ.

До соревнований в Японии Трусова в последний раз выходила на лёд на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), где стала серебряным призёром.

В июле 2024 года Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025 году у пары родился сын Михаил. Трусова вернулась к тренировкам в начале 2026 года, продолжив работать под руководством тренера Этери Тутберидзе.

Kinoshita Group Cup – 2026 проходил с 4 по 6 сентября. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе во всех видах.