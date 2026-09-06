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Фото: Трусова и Фролова получили медали на Кубке Kinoshita Group — 2026 в Японии

Фото: Трусова и Фролова получили медали на Кубке Kinoshita Group — 2026 в Японии
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова (Игнатова) и российская фигуристка Анна Фролова получили серебряную и бронзовую медали на международном турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Японии.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Трусова заняла второе место, набрав 221,06 балла в сумме короткой и произвольной программ. Фролова стала бронзовым призёром с результатом 207,86 балла. Чемпионкой «Челленджера» стала японка Мао Симада – 231,32.

Ещё одна российская спортсменка по итогам соревнований стала пятой, получив от судей 201,34 балла.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах.

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