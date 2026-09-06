Российские фигуристы завоевали восемь медалей на Кубке Kinoshita Group — 2026

Российские фигуристы завоевали восемь медалей по итогам выступления на международном турнире Kinoshita Group Cup – 2026, который проходил с 4 по 6 сентября в Токио (Япония). На соревнованиях в Японии россияне завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Золотые медали:

пары:

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;

мужчины:

Владислав Дикиджи.

Серебряные медали:

женщины:

Александра Трусова (Игнатова);

пары:

Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;

танцевальные дуэты:

Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

Бронзовые медали:

женщины:

Анна Фролова;

мужчины:

Евгений Семененко;

пары:

Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Соревнования в Японии стали первыми на международной арене для российских фигуристов с 2022 года. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.