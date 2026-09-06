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Российские фигуристы завоевали восемь медалей на Кубке Kinoshita Group — 2026

Российские фигуристы завоевали восемь медалей на Кубке Kinoshita Group — 2026
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Российские фигуристы завоевали восемь медалей по итогам выступления на международном турнире Kinoshita Group Cup – 2026, который проходил с 4 по 6 сентября в Токио (Япония). На соревнованиях в Японии россияне завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Золотые медали:
пары:
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
мужчины:
Владислав Дикиджи.

Серебряные медали:
женщины:
Александра Трусова (Игнатова);
пары:
Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;
танцевальные дуэты:
Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

Бронзовые медали:
женщины:
Анна Фролова;
мужчины:
Евгений Семененко;
пары:
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Соревнования в Японии стали первыми на международной арене для российских фигуристов с 2022 года. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

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