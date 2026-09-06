Наталья Бестемьянова поздравила Трусову и Фролову с медалями на «челленджере» в Японии

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова поздравила российских фигуристок Александру Трусову (Игнатову) и Анну Фролову с завоеванием медалей на турнире Kinoshita Group Cup – 2026. Трусова стала серебряным призёром соревнований, а Фролова завоевала бронзу.

«Смотрела японский «челленджер», очень понравилось выступление наших девочек! Поздравляю Трусову с роскошным прокатом, четверной лутц был прекрасен. Фролова очень хороша — рада, что она на пьедестале. Конечно, поздравляю Симаду», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Соревнования в Японии стали первыми на арене ISU для российских фигуристов с 2022 года. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе во всех видах.