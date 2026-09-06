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«Опять вторая, нормально». Трусова — о результатах первого международного старта

«Опять вторая, нормально». Трусова — о результатах первого международного старта
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) отреагировала на результаты первого международного старта с 2022 года. Трусова завоевала серебро на Kinoshita Group Cup — 2026.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

«Ощущения хорошие. Опять вторая, нормально (улыбается). Я очень рада, что получилось всё сделать, что я тренировала, что я не минус-старт, а ровненько – как готова, так и откатала. Это сложно. Будем работать, улучшаться. Для первого старта в начале сентября нормально», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах.

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