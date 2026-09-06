«Опять вторая, нормально». Трусова — о результатах первого международного старта

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) отреагировала на результаты первого международного старта с 2022 года. Трусова завоевала серебро на Kinoshita Group Cup — 2026.

«Ощущения хорошие. Опять вторая, нормально (улыбается). Я очень рада, что получилось всё сделать, что я тренировала, что я не минус-старт, а ровненько – как готова, так и откатала. Это сложно. Будем работать, улучшаться. Для первого старта в начале сентября нормально», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах.