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Трусова — после турнира в Японии: забыла, что значит произвольную катать

Трусова — после турнира в Японии: забыла, что значит произвольную катать
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) призналась, что сильно устала во время проката произвольной программы на турнире Kinoshita Group Cup – 2026. Трусова завоевала на соревнованиях серебро, набрав 221,06 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

«Я очень устала. Пока что мне очень тяжело. Я забыла, что значит произвольную катать. Я слышала, как Этери Георгиевна кричит, как хлопала, давала знак, что надо ехать быстрее, но быстрее не получилось. Но в целом она сказала, что всё хорошо по элементам, понятно, что лучше доезжать, быстрее вращаться, чтобы всё было вкатаннее – это следующий этап. На этот выполнила все цели», – передаёт слова Трусовой корреспондент«Чемпионата» Анастасия Матросова.

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