Трусова — после турнира в Японии: забыла, что значит произвольную катать

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) призналась, что сильно устала во время проката произвольной программы на турнире Kinoshita Group Cup – 2026. Трусова завоевала на соревнованиях серебро, набрав 221,06 балла.

«Я очень устала. Пока что мне очень тяжело. Я забыла, что значит произвольную катать. Я слышала, как Этери Георгиевна кричит, как хлопала, давала знак, что надо ехать быстрее, но быстрее не получилось. Но в целом она сказала, что всё хорошо по элементам, понятно, что лучше доезжать, быстрее вращаться, чтобы всё было вкатаннее – это следующий этап. На этот выполнила все цели», – передаёт слова Трусовой корреспондент«Чемпионата» Анастасия Матросова.