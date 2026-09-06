Трусова ответила на вопрос о своих планах на следующие старты

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала о своих планах после турнира Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония.

«К чему дальше буду готовиться? Следующее – это контрольные прокаты. Пока планы строятся постепенно», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трусова завершила соревнования, набрав 221,06 балла и получив серебряную медаль. В произвольной программе ей удалось приземлить четверной лутц. Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах.