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Трусова ответила на вопрос о своих планах на следующие старты

Трусова ответила на вопрос о своих планах на следующие старты
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала о своих планах после турнира Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

«К чему дальше буду готовиться? Следующее – это контрольные прокаты. Пока планы строятся постепенно», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трусова завершила соревнования, набрав 221,06 балла и получив серебряную медаль. В произвольной программе ей удалось приземлить четверной лутц. Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах.

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