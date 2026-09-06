Кубок Kinoshita Group — 2026: результаты соревнований 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, в Токио, Япония, завершился турнир Kinoshita Group Cup с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня свои программы представили женщины-одиночницы, танцевальные дуэты и пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов третьего дня турнира.

Фигурное катание. Турнир Kinoshita Group Cup – 2026. Результаты соревнований 6 сентября:

Пары:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 203,66.

2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Россия) – 202,55.

3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 189,94.

Женщины:

1. Мао Симада (Япония) – 231,32.

2. Александра Трусова (Россия) – 221,06.

3. Анна Фролова (Россия) – 207,86.

…

5. Камилла Нелюбова (Россия) – 201,34.

Танцевальные дуэты:

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 189,99.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Россия) – 184,81.

3. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 176,83.

…

5. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) – 172,71.

9. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) – 154,56.