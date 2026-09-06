«Ника, с возвращением!» Плющенко поздравил Жилину с выходом на международные старты

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил 18-летнюю фигуристку Веронику Жилину с первым успешным стартом после получения разрешения от Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за Азербайджан.

«Поздравляю нашу Нику Жилину с выходом на международные старты, с потрясающими, модными и стильными программами! С классными образами, которые ей очень идут! А также с двумя чистыми и достойными прокатами и попаданием в топ-6 среди сильнейших фигуристок мира.

Ника, с возвращением! Пусть всё, что мы с тобой запланировали в этом сезоне, у тебя получится!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

На турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио, Япония, азербайджанская фигуристка заняла шестое место, набрав 193,00 балла.