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Мао Симада выиграла 19-й подряд международный турнир и первый с участием россиянок

Мао Симада выиграла 19-й подряд международный турнир и первый с участием россиянок
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Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию японка Мао Симада выиграла 19-й подряд международный турнир и первый с участием российских фигуристок.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

На турнире Kinoshita Group Cup – 2026 японка выиграла золото с результатом 231,32 балла. Серебро завоевала российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова), получив от судей 221,06 балла. Бронза у россиянки Анны Фроловой — 207,86.

Симада проводит свой дебютный взрослый сезон. Ранее на юниорском уровне спортсменка выиграла четыре чемпионата мира, четыре финала Гран-при, восемь этапов Гран-при, юношеские Олимпийские игры, а также турнир Triglav Trophy. Японка проигрывала только на национальных стартах.

«Челленджер» в Японии проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах.

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