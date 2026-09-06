Мао Симада выиграла 19-й подряд международный турнир и первый с участием россиянок

Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию японка Мао Симада выиграла 19-й подряд международный турнир и первый с участием российских фигуристок.

На турнире Kinoshita Group Cup – 2026 японка выиграла золото с результатом 231,32 балла. Серебро завоевала российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова), получив от судей 221,06 балла. Бронза у россиянки Анны Фроловой — 207,86.

Симада проводит свой дебютный взрослый сезон. Ранее на юниорском уровне спортсменка выиграла четыре чемпионата мира, четыре финала Гран-при, восемь этапов Гран-при, юношеские Олимпийские игры, а также турнир Triglav Trophy. Японка проигрывала только на национальных стартах.

«Челленджер» в Японии проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах.