Трусова позировала с Тутберидзе, Козловский делал Бойковой ушки из медалей. Лучшие фото

С 4 по 6 сентября в Токио (Япония) проходил международный турнир по фигурному катанию Kinoshita Group Cup – 2026, в котором приняли участие российские фигуристы.

Россияне увезли с турнира восемь медалей. В парном катании представители России заняли весь пьедестал: золотые медали завоевали Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, серебряные — Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, бронзовые — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Главным событием в женском одиночном катании стало возвращение Александры Игнатовой (Трусовой). Она заняла второе место, исполнив четверной лутц в произвольной программе. Анна Фролова стала третьей, победила японка Мао Симада.

Владислав Дикиджи стал победителем в мужском турнире, у Евгения Семененко — бронза. В соревнованиях танцевальных дуэтов серебро у Василисы Кагановской/Максима Некрасова.

Лучшие фото российских фигуристов с награждения Kinoshita Group Cup — в фотоподборке «Чемпионата».