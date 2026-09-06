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Трусова стала самой возрастной фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на соревнованиях

Трусова стала самой возрастной фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на соревнованиях
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) стала самой возрастной фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на соревнованиях.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

В произвольной программе на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026 фигуристка чисто выполнила четверной лутц. На момент прыжка ей исполнилось 22 года 2 месяца 13 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал японской фигуристке Рён Сумиёси, которая в октябре 2025 года на Гран-при Франции сделала четверной тулуп в возрасте 22 года 2 месяца 3 дня.

На турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, Трусова заняла второе место с результатом 221,06 балла.

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