Трусова стала самой возрастной фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на соревнованиях

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) стала самой возрастной фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на соревнованиях.

В произвольной программе на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026 фигуристка чисто выполнила четверной лутц. На момент прыжка ей исполнилось 22 года 2 месяца 13 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал японской фигуристке Рён Сумиёси, которая в октябре 2025 года на Гран-при Франции сделала четверной тулуп в возрасте 22 года 2 месяца 3 дня.

На турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, Трусова заняла второе место с результатом 221,06 балла.