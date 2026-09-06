Этери Тутберидзе прокомментировала выступление Александры Трусовой на турнире в Токио

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своей ученицы, российской фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой) на турнире Kinoshita Group Cup – 2026. Трусова завоевала на соревнованиях серебро, набрав 221,06 балла.

«Молодец, что тут ещё скажешь? Конечно, я за неё волновалась, хотела, чтобы она сделала своё, и для неё это было очень важно. Сделала. Она старалась до последнего ничего не отпускать. Мы даже сказали ей в дорожке – тут толкнуться, тут дожать, и она это делала. Хотя было видно, что к концу силы уже покидали.

Она поставила себе задачу обязательно показать, что Саша, которую все ждали, вернулась и она не может выходить без четверных. Я очень рада. На самом деле. Эта девочка заслужила всего самого лучшего», – приводит слова Тутберидзе ТАСС.