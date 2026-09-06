15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Этери Тутберидзе прокомментировала выступление Александры Трусовой на турнире в Токио

Этери Тутберидзе прокомментировала выступление Александры Трусовой на турнире в Токио
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своей ученицы, российской фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой) на турнире Kinoshita Group Cup – 2026. Трусова завоевала на соревнованиях серебро, набрав 221,06 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

«Молодец, что тут ещё скажешь? Конечно, я за неё волновалась, хотела, чтобы она сделала своё, и для неё это было очень важно. Сделала. Она старалась до последнего ничего не отпускать. Мы даже сказали ей в дорожке – тут толкнуться, тут дожать, и она это делала. Хотя было видно, что к концу силы уже покидали.

Она поставила себе задачу обязательно показать, что Саша, которую все ждали, вернулась и она не может выходить без четверных. Я очень рада. На самом деле. Эта девочка заслужила всего самого лучшего», – приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Материалы по теме