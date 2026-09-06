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Трусова объяснила свою фразу после проката в Японии, попавшую в трансляцию

Трусова объяснила свою фразу после проката в Японии, попавшую в трансляцию
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) прокомментировала свою фразу после проката произвольной программы на турнире Kinoshita Group Cup, попавшую в трансляцию.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

«Контекст был другой, разговор-то начался не при камерах. Не знаю, не было такого, что прямо пять четверных. Я иногда шучу, но думаю, что вряд ли. У меня такая была форма там, что я вряд ли смогу ещё набрать. Да и в нынешних правилах это не совсем будет стоить того, поэтому лучше я буду пока что вот так. Дальше посмотрим, что получится», – передаëт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Российская фигуристка завоевала на соревнованиях серебро, набрав 221,06 балла.

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