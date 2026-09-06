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Татауров оценил победу Дикиджи на первом для подопечного взрослом международном старте

Татауров оценил победу Дикиджи на первом для подопечного взрослом международном старте
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Российский тренер по фигурному катанию Олег Татауров, известный по работе с чемпионом России Владиславом Дикиджи, прокомментировал победу своего подопечного на турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио. Соревнования стали дебютом для 22-летнего фигуриста на международном взрослом уровне.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

«Конечно, рад, что Владу удалось победить. Изначально мы не ставили перед собой такую задачу. Его цель на эти соревнования была — показать свой максимум. Влад с этим справился и начал сезон с победы. Считаю, что всё прошло отлично.

Пока не могу сказать, что он находится в оптимальной форме. Видно, что программы ещё немного сырые. Вращения тоже неидеальные, где-то не хватает качества прыжков. Нам ещё есть над чем работать.

Сейчас возвращаемся с Владом в Санкт-Петербург, немного отдыхаем, и снова в бой. Пока нет понимания, какие соревнования у нас будут следующими. Думаю, уже скоро мы всё узнаем. Планы на данный момент такие», — приводит слова Татаурова Sport24.

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