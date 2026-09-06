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«Это точно не сон?» Фролова опубликовала пост после завоевания бронзы на турнире в Токио

«Это точно не сон?» Фролова опубликовала пост после завоевания бронзы на турнире в Токио
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Российская фигуристка Анна Фролова опубликовала в своём телеграм-канале пост после завоевания бронзовой медали на турнире Kinoshita Group Cup – 2026. Спортсменка показала фото с наградой, а также поделилась снимком с серебряным призёром Олимпиады в Пекине Александрой Трусовой, занявшей на соревнованиях второе место.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

Фото: Личный архив Анны Фроловой

Фото: Личный архив Анны Фроловой

«Это точно не сон?» — написала под фотографиями фигуристка.

Бронза на турнире в Токио стала для Фроловой первой медалью на взрослых международных соревнованиях. Она не допустила серьёзных ошибок в обоих прокатах своих программ, при этом не исполнив элементов ультра-си. Фигуристка тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

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