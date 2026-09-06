«Это точно не сон?» Фролова опубликовала пост после завоевания бронзы на турнире в Токио

Российская фигуристка Анна Фролова опубликовала в своём телеграм-канале пост после завоевания бронзовой медали на турнире Kinoshita Group Cup – 2026. Спортсменка показала фото с наградой, а также поделилась снимком с серебряным призёром Олимпиады в Пекине Александрой Трусовой, занявшей на соревнованиях второе место.

Фото: Личный архив Анны Фроловой

Фото: Личный архив Анны Фроловой

«Это точно не сон?» — написала под фотографиями фигуристка.

Бронза на турнире в Токио стала для Фроловой первой медалью на взрослых международных соревнованиях. Она не допустила серьёзных ошибок в обоих прокатах своих программ, при этом не исполнив элементов ультра-си. Фигуристка тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.