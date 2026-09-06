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«Всё равно остаюсь максималисткой». Трусова — о дебюте на соревнованиях после родов

«Всё равно остаюсь максималисткой». Трусова — о дебюте на соревнованиях после родов
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала о волнении на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, где заняла второе место. Этот старт стал первым международным турниром для спортсменки после рождения ребёнка. В прокате произвольной программы Александра чисто исполнила четверной лутц.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

«Я счастлива, что всё так хорошо закончилось, удалось показать, что я тренировала, что мы готовили. Радовало понимание, что я осознаю, что делаю. От элемента к элементу шла и делала. Очень переживала, потому никто не знал, как получится, – ни я, ни тренеры, всё-таки был большой перерыв. Переживала, что всё может пойти как-то не так. Проговаривала себе каждый раз в голове, что короткую программу я уже откатала, все поняли, что я в форме, – и сама знаю, что готова хорошо, если что-то пойдёт не так, могу ошибаться, всё-таки я и родила. Пыталась себе об этом говорить, но это мне не помогает. Я всё равно остаюсь максималисткой – мне нужно сделать то, что я тренировала, иначе буду себя сжирать изнутри.

[Перед произвольной] я переживала даже больше, чем перед короткой, максимально настраивалась. Этери Георгиевна меня успокаивала, и вообще все говорили: «Да ладно, всё будет хорошо, не переживай». Но, к сожалению, конечно же, всё это не работает.

Перед [стартом] как будто уже становилось лучше. Когда мы уже стояли [у бортика], я понимала: сейчас уже поеду, начнётся программа. Постаралась как-то успокоиться», — сказала Трусова в интервью Первому каналу.

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