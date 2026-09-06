«Показалось, она больше рада, чем я». Трусова — об эмоциях Тутберидзе после её ПП в Токио

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова рассказала, с какими эмоциями её тренер Этери Тутберидзе встречала спортсменку после проката произвольной программы на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, где фигуристка заняла второе место. Этот старт стал первым международным турниром для спортсменки после рождения ребёнка. В прокате произвольной программы Александра чисто исполнила четверной лутц.

«Мне кажется, за всю мою карьеру Этери Георгиевна никогда не встречала меня такой счастливой (смеётся). И от этого тоже мне стало очень хорошо. Даже показалось, что она больше рада, чем я, потому что я очень устала, не могла ничего показывать, никакие эмоции», – сказала Трусова в интервью Первому каналу.