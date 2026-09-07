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Для Трусовой некоторые факторы на турнире в Японии совпали с обстоятельствами на ОИ-2022

Для Трусовой некоторые факторы на турнире в Японии совпали с обстоятельствами на ОИ-2022
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На соревнованиях в женском одиночном катании на турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио произошло несколько примечательных совпадений, связанных с возвращением российской фигуристки Александры Трусовой на соревнования.

До выхода на международную арену после рождения сына последним стартом вне России для Трусовой были Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Фигуристка занимала после короткой программы четвёртое место, позднее завоевав по итогам соревнований серебряную медаль.

Олимпиада 2022. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
17 февраля 2022, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Россия
255.95
2
Александра Трусова
Россия
251.73
3
Каори Сакамото
Япония
233.13

Аналогичная ситуация произошла в Токио в 2026 году – на первом турнире после возобновления спортсменкой карьеры.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

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