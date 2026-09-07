«Я в первую очередь мама». Александра Трусова — о совмещении карьеры и материнства

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как совмещает материнство и профессиональный спорт. В 2025 году у Трусовой родился сын Михаил. 6 сентября 2026 года фигуристка завоевала серебряную медаль на первом международном старте после родов.

«Он меня никогда не отвлекает. После разминки ко мне пришёл, у него был прилив нежности, он меня обнимал, целовал. И потом я маме сказала, чтобы они шли ужинать, потому что время подходило. И всё, они пошли ужинать, а я – на лёд. Дальше их же не пускают на трибуны, они выходят чётко на моё выступление, с уголка смотрят. Мама говорит, что он замирает каждый раз, когда я катаюсь, потому что и она волнуется, он так обнимает её – и замирает.

Но потом встретил, довольный, ничего, тоже пообнимались, всё. Сходили после уже награждения на интервью вместе, он там походил, всех восхитил. А сейчас уже спит.

Нет, есть где-то сложности, я даже иногда вспоминаю, что вообще-то не так обычно настраивалась. Но потом вспоминаю, что он – самое важное в моей жизни, и мне вообще всё равно. Я всегда живу теперь так, поэтому для меня неважно, что дальше или как было до. Выхожу на лёд, там я фигуристка, а выхожу со льда – там я мама, но я же не могу быть выборочно мамой. Я же всегда мама, и даже если он приходит на тренировки, все прекрасно это всё понимают.

На льду его все стараются подержать, но если он расстроился, то, значит, я ухо