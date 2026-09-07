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Видео: прокат Александры Трусовой в произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup

Видео: прокат Александры Трусовой в произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) исполнила свою произвольную программу на предсезонном международном турнире Kinoshita Group Cup. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 221,07 балла и стала серебряным призёром соревнований.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката произвольной программы Александры Трусовой на турнире в Японии.

ВИДЕО

В произвольной программе Трусова чисто исполнила четверной лутц. Александра стала первой в истории фигуристкой, которой удалось приземлить четверной прыжок на международных соревнованиях после рождения ребёнка.

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