«Тутберидзе хлопала, чтоб я побыстрее». Трусова — об усталости в ПП в Токио

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова призналась, что ей тяжело было докатывать произвольную программу на турнире Kinoshita Group Cup.

«До самого последнего момента я не могла расслабиться, я и в дорожке ехала собранная, и в хорео. Мне уже и Этери Георгиевна [Тутберидзе] хлопала, чтоб я побыстрее. Я уже устала, не могла никуда ехать. И только в конце на последнем винте я кайфанула, поняла, что вот я докатала всё, встала в конечную позу. Получилось, что взгляд был чётко на судью-мужчину, который прямо передо мной. Из-за того, что я настолько устала, мне было уже всё равно, я хотела закончить эту программу. Я очень долго стояла в этой конечной позиции со своим вот этим взглядом, что он не выдержал, начал улыбаться. Он сначала серьёзно сидел, а потом начал улыбаться, и я такая уже отпустила, тоже улыбнулась и сделала поклон», — сказала Трусова в интервью Первому каналу.