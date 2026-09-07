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«Тутберидзе хлопала, чтоб я побыстрее». Трусова — об усталости в ПП в Токио

«Тутберидзе хлопала, чтоб я побыстрее». Трусова — об усталости в ПП в Токио
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова призналась, что ей тяжело было докатывать произвольную программу на турнире Kinoshita Group Cup.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

«До самого последнего момента я не могла расслабиться, я и в дорожке ехала собранная, и в хорео. Мне уже и Этери Георгиевна [Тутберидзе] хлопала, чтоб я побыстрее. Я уже устала, не могла никуда ехать. И только в конце на последнем винте я кайфанула, поняла, что вот я докатала всё, встала в конечную позу. Получилось, что взгляд был чётко на судью-мужчину, который прямо передо мной. Из-за того, что я настолько устала, мне было уже всё равно, я хотела закончить эту программу. Я очень долго стояла в этой конечной позиции со своим вот этим взглядом, что он не выдержал, начал улыбаться. Он сначала серьёзно сидел, а потом начал улыбаться, и я такая уже отпустила, тоже улыбнулась и сделала поклон», — сказала Трусова в интервью Первому каналу.

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Видео: прокат Александры Трусовой в произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup