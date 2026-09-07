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«Счастливы вернуться. Впереди турнир в Бостоне». Бойкова/Козловский — после победы в Токио

«Счастливы вернуться. Впереди турнир в Бостоне». Бойкова/Козловский — после победы в Токио
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Чемпионы России и Европы по фигурному катанию, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опубликовали пост, в котором поблагодарили болельщиков за поддержку на турнире Kinoshita Group Cup – 2026, который проходил с 4 по 6 сентября в Токио (Япония).

«Счастливы вернуться на международную арену. Особая благодарность болельщикам на трибунах и по всему миру, которые поддерживали выступающих атлетов! Японские зрители всегда занимали особое место в нашем сердце

Продолжаем трудиться! Впереди турнир в Бостоне», — написали спортсмены в социальных сетях.

На соревнованиях в Токио Бойкова и Козловский завоевали золотые медали, получив по сумме двух программ 203,66 балла.

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