«Уже практически на посадке». Бойкова и Козловский вылетели на «челленджер» в США

Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, сообщили, что вылетели на турнир John Nicks Pairs International (категория «челленджер»), который пройдёт в США 11 и 12 сентября.

Козловский: Дорогие друзья, здравствуйте. Читаем в интернете различные комментарии и хотим подтвердить, что мы летим в Бостон. Вот сейчас мы как раз находимся уже практически на посадке для вылета в США.

Бойкова: Так что приезжайте, мы будем очень рады вас видеть на трибуне и слышать тоже, — сообщили фигуристы в социальных сетях.

На «челленджере» в Токио, Япония, Бойкова и Козловский завоевали золотые медали, получив от судей 203,66 балла.