«Предлагали несколько раз сходить *****». Худайбердиеву не пустили на «РЖД Арену»
Чемпионку России 2023 года в танцах на льду Елизавету Худайбердиеву не пустили на «РЖД Арену». Об этом сообщает Sport Baza.
«Сейчас вы будете смеяться, но меня не пускают на территорию «Локомотива» – «РЖД Арену». Непонятно, по какой причине. Предлагали несколько раз сходить *****. Уточняли, что если я русского языка не понимаю, то могу возвращаться к себе домой», – сказала Худайбердиева источнику.
По сообщению источника, Худайбердиева хотела на самокате проехать к ледовой арене, где у неё была запланирована тренировка. Охранник её не пустил. Худайбердиева попыталась вывезти самокат за территорию, чтобы припарковать его, но мужчина начал оскорблять спортсменку, выхватывать самокат и дёргать её за сумку.
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