«Никаких претензий к «Локомотиву» не имею». Худайбердиева — об инциденте на «РЖД Арене»

Чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева высказалась о том, что её не пустили на «РЖД Арену». Спортсменка заявила, что не имеет претензий к футбольному клубу «Локомотив», а также попросила СМИ не беспокоить её и пресс-службу клуба.

«Я бы хотела, чтобы этот понедельник был обычным рядовым, скучным будним днём, но уважаемые друзья, уважаемые коллеги, журналисты, уважаемые болельщики все – футбольные, фигурно катательные. Если я имею желание придать что-либо огласке, я это делаю от своего лица. Не через каких-либо посредников в своих социальных сетях.

Ненавижу скандалы, ненавижу разборки. Но, к сожалению, не по своему желанию и своей вине сегодня утром стала виновником одного инфоповода. Без моего согласия в некоторых социальных сетях появилась информация, что случилась неприятность. Мне нахамил охранник на контрольно-пропускном пункте подъезда к стадиону «Локомотива». И было много неприятного. Я вот, как видите, уже дома, собственно, туда, куда меня и послали. Хотя по-русски вроде разговариваю. Безусловно, очень некрасивая, очень неприятная история, но я искренне считаю, что за отсутствие воспитания у взрослого человека отвечает только непосредственно он сам. А не начальник или руководство футбольного клуба.

Поэтому хочу публично сказать, что никаких обид, никаких претензий к футбольному клубу «Локомотив» я не имею. Быстро появилась обратная связь, мне принесли извинения, я их с удовольствием приняла. Более того, желаю успешного сезона команде. Ну, после красно-белых, конечно. Дорогие СМИ, прошу вас, пожалуйста, не беспокоить ни меня, ни моего директора, ни руководство клуба, пресс-атташе и так далее, и так далее», — рассказала Худайбердиева в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что Худайбердиева хотела на самокате проехать к ледовой арене, где у неё была запланирована тренировка. Охранник её не пустил и начал оскорблять, выхватывать самокат и дёргать её за сумку.