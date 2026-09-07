Татьяну Тарасову выписали из больницы после планового обследования

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прошла плановое обследование в больнице, сейчас она находится дома. Об этом сообщил племянник тренера Алексей Тарасов.

«Было плановое обследование, она сейчас дома», — приводит слова Алексея Тарасова ТАСС.

Тарасовой 79 лет. Весной 2026 года она попала в реанимацию. Тогда Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что у Татьяны Анатольевны была диагностирована сильная простуда. Через несколько дней Тарасову выписали из больницы.

Ученики Татьяны Тарасовой завоевали в общей сложности семь золотых олимпийских медалей. Под её руководством тренировались Ирина Роднина/Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Алексей Ягудин и другие.