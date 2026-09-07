15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяну Тарасову выписали из больницы после планового обследования

Татьяну Тарасову выписали из больницы после планового обследования
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прошла плановое обследование в больнице, сейчас она находится дома. Об этом сообщил племянник тренера Алексей Тарасов.

«Было плановое обследование, она сейчас дома», — приводит слова Алексея Тарасова ТАСС.

Тарасовой 79 лет. Весной 2026 года она попала в реанимацию. Тогда Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что у Татьяны Анатольевны была диагностирована сильная простуда. Через несколько дней Тарасову выписали из больницы.

Ученики Татьяны Тарасовой завоевали в общей сложности семь золотых олимпийских медалей. Под её руководством тренировались Ирина Роднина/Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Алексей Ягудин и другие.

Материалы по теме
Татьяна Тарасова проходит плановое обследование в больнице
Комментарии