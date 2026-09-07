Призёр ОИ-2026 Ами Накаи высказалась о конкуренции с россиянками на турнире в Японии

Бронзовый призёр Олимпиады-2026 в одиночном катании японская фигуристка Ами Накаи рассказала об опыте соревнований с российскими спортсменкам. На турнире Kinoshita Group Cup, который прошёл в Токио, Япония, Накаи заняла четвёртое место, набрав 207,72 балла.

«Результат получился разочаровывающим, но было полезно получить опыт закрытия прокатов на такой большой арене.

Поскольку я выступала последней, присутствовало легкое чувство напряжения, атмосфера была немного тяжёлой. Но даже в таких условиях, думаю, смогла получить удовольствие от выступления.

На тренировках тройной аксель отлично получался, поэтому, честно говоря, обидно, что в этот раз не удалось его приземлить. Так как это только начало сезона, хочу доработать его, чтобы чисто исполнять на крупных стартах.

Я нервничала и была сама не своя. С присутствием российских фигуристок напряжение и уникальная атмосфера чувствовались прямо с тренировок. Это был совершенно новый опыт, и я хочу извлечь из него пользу.

Если сама смогу освоить такие элементы [четверные прыжки], думаю, мои оценки станут выше.

Возможность соревноваться со столькими замечательными российскими фигуристками на нашем первом же