15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Призёр ОИ-2026 Ами Накаи высказалась о конкуренции с россиянками на турнире в Японии

Призёр ОИ-2026 Ами Накаи высказалась о конкуренции с россиянками на турнире в Японии
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2026 в одиночном катании японская фигуристка Ами Накаи рассказала об опыте соревнований с российскими спортсменкам. На турнире Kinoshita Group Cup, который прошёл в Токио, Япония, Накаи заняла четвёртое место, набрав 207,72 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

«Результат получился разочаровывающим, но было полезно получить опыт закрытия прокатов на такой большой арене.

Поскольку я выступала последней, присутствовало легкое чувство напряжения, атмосфера была немного тяжёлой. Но даже в таких условиях, думаю, смогла получить удовольствие от выступления.

На тренировках тройной аксель отлично получался, поэтому, честно говоря, обидно, что в этот раз не удалось его приземлить. Так как это только начало сезона, хочу доработать его, чтобы чисто исполнять на крупных стартах.

Я нервничала и была сама не своя. С присутствием российских фигуристок напряжение и уникальная атмосфера чувствовались прямо с тренировок. Это был совершенно новый опыт, и я хочу извлечь из него пользу.

Если сама смогу освоить такие элементы [четверные прыжки], думаю, мои оценки станут выше.

Возможность соревноваться со столькими замечательными российскими фигуристками на нашем первом же