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«Остались невероятные впечатления». Лазарев опубликовал пост после победы в Бангкоке

«Остались невероятные впечатления». Лазарев опубликовал пост после победы в Бангкоке
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Российский фигурист Лев Лазарев опубликовал пост после победы на третьем этапе Гран-при ISU – 2026 в Бангкоке, Таиланд. Лазарев выиграл соревнования, набрав 260,90 баллов по сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Юноши. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Россия
260.90
2
Ли Яньхао
Новая Зеландия
244.68
3
Хиро Кевтатхип
Таиланд
229.51

«Вчера завершился мой второй этап юниорского Гран-при в Бангкоке. Остались невероятные впечатления как от соревнований и тренировок здесь, так и просто от самой атмосферы! Спасибо моим болельщикам, всем, кто следил за моими выступлениями! Хочу поблагодарить друзей, сестру и родителей за поддержку! Огромное спасибо моим тренерам за подготовку!» – написал Лазарев в своём телеграм-канале.

Лазарев одержал вторую победу на этапах Гран-при ISU в сезоне-2026. Ранее он выиграл соревнования в китайском Сиане.

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