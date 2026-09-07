«Остались невероятные впечатления». Лазарев опубликовал пост после победы в Бангкоке

Российский фигурист Лев Лазарев опубликовал пост после победы на третьем этапе Гран-при ISU – 2026 в Бангкоке, Таиланд. Лазарев выиграл соревнования, набрав 260,90 баллов по сумме короткой и произвольной программ.

«Вчера завершился мой второй этап юниорского Гран-при в Бангкоке. Остались невероятные впечатления как от соревнований и тренировок здесь, так и просто от самой атмосферы! Спасибо моим болельщикам, всем, кто следил за моими выступлениями! Хочу поблагодарить друзей, сестру и родителей за поддержку! Огромное спасибо моим тренерам за подготовку!» – написал Лазарев в своём телеграм-канале.

Лазарев одержал вторую победу на этапах Гран-при ISU в сезоне-2026. Ранее он выиграл соревнования в китайском Сиане.