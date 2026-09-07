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Тутберидзе опубликовала фото с Александрой Трусовой после турнира в Японии

Тутберидзе опубликовала фото с Александрой Трусовой после турнира в Японии
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в социальных сетях опубликовала фотографию со своей ученицей российской фигуристкой Александрой Трусовой (Игнатовой) после турнира Kinoshita Group Cup — 2026. Трусова завоевала на соревнованиях серебро, набрав 221,06 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

Фото: Из личного архива Этери Тутберидзе

Победу в «Челленджере» одержала японка Мао Симада с результатом 231,32 балла. Бронзу выиграла россиянка Анна Фролова, получив от судей 207,86 балла. Ещё одна российская фигуристка Камилла Нелюбова стала пятой, набрав 201,34 балла.

Турнир в Японии проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах. Этот старт стал первым международным турниром для Трусовой после рождения ребёнка. В прокате произвольной программы Александра чисто исполнила четверной лутц.

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