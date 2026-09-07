Тутберидзе опубликовала фото с Александрой Трусовой после турнира в Японии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в социальных сетях опубликовала фотографию со своей ученицей российской фигуристкой Александрой Трусовой (Игнатовой) после турнира Kinoshita Group Cup — 2026. Трусова завоевала на соревнованиях серебро, набрав 221,06 балла.

Фото: Из личного архива Этери Тутберидзе

Победу в «Челленджере» одержала японка Мао Симада с результатом 231,32 балла. Бронзу выиграла россиянка Анна Фролова, получив от судей 207,86 балла. Ещё одна российская фигуристка Камилла Нелюбова стала пятой, набрав 201,34 балла.

Турнир в Японии проходил с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе во всех видах. Этот старт стал первым международным турниром для Трусовой после рождения ребёнка. В прокате произвольной программы Александра чисто исполнила четверной лутц.