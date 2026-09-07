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«Я в голове всё выдумал?» Дикиджи — о том, как узнал об участии в Kinoshita Group Cup

«Я в голове всё выдумал?» Дикиджи — о том, как узнал об участии в Kinoshita Group Cup
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Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как узнал, что поедет на международный турнир Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Спортсмен выиграл соревнования, набрав 265,68 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

«В общем, было воскресное замечательное утро. Владик возвращался после подкатки к себе домой с мыслью, что сейчас приедет, сделает себе вкусный айс-латте с солёной карамелью. Еду довольный, счастливый, слушаю Ваню Дмитриенко. Мне звонит Олег Станиславович [Татауров], спрашивает меня: «Куда едешь?» Я сначала подумал, что он просто меня где-то увидел. Спросил: «Вы меня видели?» Он такой: «Нет. Мы в Японию во вторник». У меня огромные глаза. Я думаю, ну Олег Станиславович сам по себе не может так пошутить.

Я ему потом ещё через часа два перезванивал, спрашивал: «Олег Станиславович, а у нас вообще состоялся какой-то диалог часа два назад? Или это я в голове всё себе выдумал?» Причём еду, наслаждаюсь, а он говорит, что вот, выезжаем и сбрасывает трубку. И я с 60 км/ч до 30 зажимаюсь и еду, вообще не понимаю, что происходит.

Но было прикольно на самом деле. Честно, настолько быстро пролетел