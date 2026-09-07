Вера Вонг восхитилась четверным тулупом Софии Дзепки на ЮГП

Американский дизайнер Вера Вонг восхитилась выступлением российской фигуристки Софии Дзепки на этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке. Модельер отдельно отметила исполнение спортсменкой четверного тулупа.

«Сумасшедшая техника четверного тулупа», — написала Вонг в комментариях под видео проката Дзепки, опубликованным Международным союзом конькобежцев (ISU). Дизайнер также добавила эмодзи сердца. Вонг создавала костюмы для американских фигуристов Нэйтана Чена и Мишель Кван.

Дзепка выиграла этап в Бангкоке, набрав 205,73 балла по сумме двух программ. Россиянка опередила японку Сумику Канадзаву на 2,94 балла. В произвольной программе фигуристка чисто исполнила четверной тулуп и стала единственной участницей соревнований, выполнившей четверной прыжок.

В августе Дзепка также победила на этапе ЮГП в китайском Сиане. Благодаря двум победам россиянка обеспечила себе участие в финале турнира, который пройдёт в декабре в Китае.