Дикиджи возглавил список запасных участников на этапы Гран-при ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список запасных участников на этапы Гран-при ISU. Перечень мужского одиночного катания возглавил российский фигурист Владислав Дикиджи. На первых строчках среди спортивных пар оказались россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Ранее спортсмены завоевали медали на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026, который проходил с 4 по 6 сентября в Токио, Япония. Владислав Дикиджи стал чемпионом соревнований, получив от судей 265,68 балла по сумме короткой и произвольной программ. Российские спортивные пары заняли весь пьедестал. Пара Бойкова/Козловский завоевала золото с 203,66 балла. Серебро досталось Чикмарёвой/Янченкову — 202,55. Тройку призёров замкнули Мухортова/Евгеньев с суммой по итогам двух прокатов 189,94 балла.

Первый этап Гран-при ISU пройдёт во Франции с 23 по 25 октября 2026 года.