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«Мой результат — заслуга большой команды». Дзепка — о победе на этапе ЮГП ISU в Таиланде

«Мой результат — заслуга большой команды». Дзепка — о победе на этапе ЮГП ISU в Таиланде
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Российская фигуристка София Дзепка опубликовала пост после победы на этапе юниорского Гран-при ISU – 2026 в Таиланде. Дзепка завоевала золотую медаль, набрав 205,73 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Девушки. Произвольная программа
04 сентября 2026, пятница. 13:15 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Россия
205.73
2
Сумика Канадзава
Япония
202.79
3
Лия Чо
Канада
192.75

«Этап юниорского Гран-при в Бангкоке официально завершён. Это были потрясающие, насыщенные и очень важные дни. Таиланд покорил с первых минут. Страна улыбок полностью оправдывает своё название! Огромное спасибо оргкомитету и местным жителям за невероятное добродушие, искреннее гостеприимство, теплоту и ту заботу, которой они окружили нас, спортсменов.

Мой результат и этот шаг вперёд — заслуга большой команды, которой я бесконечно благодарна: моему тренерскому штабу, руководству и представителям Федерации фигурного катания России и, конечно же, болельщикам! Ребята, ваша поддержка в зале и в комментариях — это что-то фантастическое! Мы берём с собой весь этот ценнейший опыт и двигаемся дальше!» – написала Дзепка в своём