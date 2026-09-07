«Мой результат — заслуга большой команды». Дзепка — о победе на этапе ЮГП ISU в Таиланде

Российская фигуристка София Дзепка опубликовала пост после победы на этапе юниорского Гран-при ISU – 2026 в Таиланде. Дзепка завоевала золотую медаль, набрав 205,73 балла по сумме короткой и произвольной программ.

«Этап юниорского Гран-при в Бангкоке официально завершён. Это были потрясающие, насыщенные и очень важные дни. Таиланд покорил с первых минут. Страна улыбок полностью оправдывает своё название! Огромное спасибо оргкомитету и местным жителям за невероятное добродушие, искреннее гостеприимство, теплоту и ту заботу, которой они окружили нас, спортсменов.

Мой результат и этот шаг вперёд — заслуга большой команды, которой я бесконечно благодарна: моему тренерскому штабу, руководству и представителям Федерации фигурного катания России и, конечно же, болельщикам! Ребята, ваша поддержка в зале и в комментариях — это что-то фантастическое! Мы берём с собой весь этот ценнейший опыт и двигаемся дальше!» – написала Дзепка в своём