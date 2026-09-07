«Рискую дедакшеном». Дикиджи рассказал, за что переживал в КП на турнире в Японии

Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился, за что больше всего переживал при исполнении короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Спортсмен выиграл соревнования, набрав 265,68 балла по сумме короткой и произвольной программ.

«Мне, на самом деле, очень приятно, что понравились мои программы, особенно короткая, потому что короткая — это полностью моя задумка. Я её давно хотел воплотить, но просто не получалось, к сожалению. Просто Олега Станиславовича [Татаурова] перед фактом поставил. Я говорю: «Мы будем делать это, я хочу». Он дал добро, понятное дело, ему тоже задумка понравилась.

Единственное, что меня смущало — это цветочек, который был приклеен, потому что я рискую дедакшеном (снятием одного балла. — Прим. «Чемпионата»), если он упадёт. И это был первый раз, когда у меня получилось откатать программу, чтобы данный цветочек не слетел. Переживал вот за это, потому что там нужно схватить и под наклоном держать, чтобы было видно и зрителям, и судьям. И я рад на самом деле, что моя короткая программа произвела хорошее впечатление на зрителей», — сказал Дикиджи в интервью Первому каналу.