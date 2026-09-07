«На пьедестале вместе с Аней — очень круто». Трусова подвела итоги турнира в Японии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) опубликовала пост, в котором подвела итоги турнира Kinoshita Group Cup — 2026. Спортсменка завоевала серебро, набрав 221,06 балла.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Поездка в Японию подошла к концу, и я наконец-то могу выдохнуть.

Это было сумасшедшее путешествие: тренировки, соревнования, прогулки с лучшими подругами, съёмки… Оказаться на пьедестале вместе с Аней ощущалось очень круто, было безумно приятно разделить с ней эти эмоции! Да и вообще вся поездка с девочками ощущалась как праздник.

Свои эмоции от соревнований уже описывала в интервью, повторяться не хочу. Просто скажу, что рада, что докатала, и докатала хорошо. Показать всё натренированное получилось, это отлично, теперь работаем дальше.

Ну и вот вам немного хаотичного контента из поездки напоследок», — написала Трусова в своём