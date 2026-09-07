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Представители Санкт-Петербурга завоевали медали в каждом виде на Kinoshita Group Cup

Представители Санкт-Петербурга завоевали медали в каждом виде на Kinoshita Group Cup
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Фигуристы-представители Санкт-Петербурга, выступавшие на международном турнире серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Токио, завоевали медали в каждом виде. Они выиграли пять из 12 медалей россиян на соревнованиях в Японии, проходивших с 4 по 6 сентября.

В парном катании победу одержали именно спортсмены Северной столицы — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Превосходство петербуржцы продемонстрировали и в одиночном катании. Золото выиграл Владислав Дикиджи, бронзу завоевали Анна Фролова и Евгений Семененко. В танцах на льду единственную российскую медаль, серебро, принесли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, представляющие Санкт-Петербург с 2025 года.

Фигуристы из Москвы увезли две награды. Серебро получила Александра Трусова (Игнатова), а бронзу — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Ещё один комплект серебряных медалей увезли парники из Перми — Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Соревнования в рамках серии ISU Challenger завершились 6 сентября. Этот старт стал первым для российских фигуристов на международном уровне после отстранения в 2022 году.

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