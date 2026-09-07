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«Была русская версия». Дикиджи — об адаптации ПП под международный турнир в Японии

«Была русская версия». Дикиджи — об адаптации ПП под международный турнир в Японии
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Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился, как пришлось менять произвольную программу для иностранных зрителей на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Спортсмен выиграл соревнования, набрав 265,68 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

«Произвольную мне ставил Никита Михайлов. Это была его идея. Мне она очень сильно понравилась. Я должен передать чувства человека, который находится в темноте. Он видит, слышит, но из-за темноты ничего не понимает, никуда шагнуть, ни что схватить. Задача была постараться передать страх такого человека.

Мы добавили слова. У нас изначально была русская версия, то есть русскими словами. Она мне, кстати, чуть больше нравилась, она там ложилась очень классно. Но вот из-за того, что мы приехали в Японию, нужно было, чтобы зрители понимали. Никита это всё профессионально за пару дней сделал с английской интерпретацией», — сказал Дикиджи в интервью Первому каналу.

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