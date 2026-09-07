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«Новая глава». Экс-россиянка Жилина подвела итоги Кубка Kinoshita Group — 2026

«Новая глава». Экс-россиянка Жилина подвела итоги Кубка Kinoshita Group — 2026
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Экс-россиянка, ныне представляющая Азербайджан, фигуристка Вероника Жилина опубликовала пост, в котором подвела итоги международного турнира Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Фигуристка заняла шестое место, набрав 193,00 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

Фото: Из личного архива Вероники Жилиной

Фото: Из личного архива Вероники Жилиной

Фото: Из личного архива Вероники Жилиной

Фото: Из личного архива Вероники Жилиной

Фото: Из личного архива Вероники Жилиной

«Kinoshita Group Cup 2026, Tokyo/Japan.

Новая глава.

Очень рада вернуться на соревновательный лёд спустя 3,5 года.
Япония, спасибо за такой тёплый приём!!!
Это был очень важный старт в моей карьере, начало положено!

Хочется выразить благодарность моей команде: Евгению Плющенко, Андрею Ежлову, а также моей маме — Алфёровой Л.Н. Спасибо моему спонсору. Отдельное спасибо Яне Рудковской за бесконечную поддержку и веру в меня.

Дальше — больше!» — написала Жилина в со