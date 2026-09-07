«Новая глава». Экс-россиянка Жилина подвела итоги Кубка Kinoshita Group — 2026

Экс-россиянка, ныне представляющая Азербайджан, фигуристка Вероника Жилина опубликовала пост, в котором подвела итоги международного турнира Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Фигуристка заняла шестое место, набрав 193,00 балла.
Фото: Из личного архива Вероники Жилиной
Фото: Из личного архива Вероники Жилиной
Фото: Из личного архива Вероники Жилиной
Фото: Из личного архива Вероники Жилиной
Фото: Из личного архива Вероники Жилиной
«Kinoshita Group Cup 2026, Tokyo/Japan.
Новая глава.
Очень рада вернуться на соревновательный лёд спустя 3,5 года.
Япония, спасибо за такой тёплый приём!!!
Это был очень важный старт в моей карьере, начало положено!
Хочется выразить благодарность моей команде: Евгению Плющенко, Андрею Ежлову, а также моей маме — Алфёровой Л.Н. Спасибо моему спонсору. Отдельное спасибо Яне Рудковской за бесконечную поддержку и веру в меня.
Дальше — больше!» — написала Жилина в со