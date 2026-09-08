«Не был уверен, что попаду на пьедестал». Лазарев — о выходе в финал Гран-при ISU

Российский фигурист Лев Лазарев отреагировал на выход в финал юниорского Гран-при ISU — 2026 после победы на третьем этапе в Бангкоке, Таиланд. Спортсмен выиграл соревнования, набрав 260,90 баллов по сумме короткой и произвольной программ.

«Это большой шаг вперёд. Очень рад, что попал в финал Гран-при, потому что я не был уверен, что попаду на пьедестал ни здесь [в Бангкоке], ни в Китае. Честно, очень рад, что попал в финал Гран-при», — сказал Лазарев в интервью Первому каналу.

Для российского фигуриста эта победа на этапах юниорского Гран-при — 2026 стала второй в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в китайском Сиане. Финал пройдёт с 10 по 13 декабря в Чунцине.