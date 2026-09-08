ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу фигуристки Валиевой на ее четырёхлетнюю дисквалификацию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о её четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Напомним, допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся в 2022 году. В пробе, взятой у 15-летней фигуристки после чемпионата России — 2022, обнаружили триметазидин. Результат теста стал известен во время Олимпиады в Пекине после командного турнира, в котором Валиева помогла сборной России завоевать золото.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отсчитывался с 25 декабря 2021 года — даты сдачи положительной пробы.

Из-за дисквалификации российскую сборную лишили золота командного турнира Олимпиады-2022. Валиева также потеряла титулы чемпионки Европы и России 2022 года и ряд других наград.

Право вернуться к официальным тренировкам Валиева получила 25 октября 2025 года.