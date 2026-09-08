Мао Симада рассказала, что будет делать, чтобы в дальнейшем не уступать Трусовой

Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию японка Мао Симада рассказала, что хочет повысить стабильность своего четверного прыжка, чтобы в будущем не уступить Александре Трусовой, которая вернулась на лёд.

«Несмотря на сильное волнение, я смогла получить удовольствие от проката. То, что мне всё ещё есть куда расти, наверное, можно воспринимать в позитивном ключе. Хочется попробовать набрать 80 баллов в короткой программе на международных соревнованиях.

Я и подумать не могла, что мы будем соревноваться (с россиянками) вместе уже на моём первом взрослом турнире. Но мне очень хотелось увидеть их вживую, поэтому я испытывала настоящий азарт.

Перед прокатом произвольной я не знала, что Трусова чисто прыгнула четверной лутц и выдала великолепный прокат. Поэтому я выходила на лёд, ни о чем таком не думая, полностью сфокусировавшись на своём выступлении. Думаю, это, наоборот, пошло мне на пользу.

В будущем мы наверняка ещё не раз встретимся на самых разных турнирах. Чтобы не уступать ей ни в психологическом, ни в техническом плане, я хочу повышать стабильность своего четверного прыжка, а также учить новые виды квадов», — приводит слова Симады официальный сайт Международного олимпийского комитета.

На турнире Kinoshita Group Cup в Токио Симада одержала победу, россиянки Александра Трусова и Анна Фролова завоевали серебро и бронзу соответственно.