Симада рассказала о самом сложном элементе в своей карьере

Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию японка Мао Симада высказалась о самом сложном элементе в своей карьере.

«В юниорах четверной тулуп у меня никак не стабилизировался. Прыжок получался только тогда, когда мои кондиции были идеальными на все 100%. Я думала, что если продолжу в том же духе, то буду часто ошибаться и проигрывать. Бывали мысли всё бросить, но я упорно работала над тулупом, это мой любимый элемент, поэтому я не хотела сдаваться и шла до конца.

На сегодняшний день это самый сложный элемент в моей карьере. Если тулуп не идёт, то расклеивается и всё остальное. А если он получается, то и всё остальное идет отлично. Моя общая форма на льду напрямую связана с этим прыжком.

Раньше, когда никто вокруг не прыгал четверные, для меня это было скорее приятным бонусом. Но теперь всё изменилось: это больше не бонус, теперь я чувствую, что обязана его прыгать. Вместе с этим осознанием сама собой улучшилась и моя форма, чему я очень рада.

Я работаю над четверным лутцем, но пока мне не хватает ещё больше половины оборота, так что прыжок в зачаточном состоянии. Посмотрев на других, я почувствовала, что тоже смогу это сделать. Очень хочется поскорее вернуться домой и начать тренировки», — приводит слова Симады официальный сайт Международного олимпийского комитета.

На турнире Kinoshita Group Cup в Токио Симада одержала победу — фигуристка выиграла 19-й подряд международный турнир.